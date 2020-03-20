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Правительство упростило процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств для борьбы с коронавирусом

Правительство упростило процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств для борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств для предотвращения распространения COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания", - написал Шмыгаль.

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Напомним, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Коронавирус
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