Правительство упростило процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств для борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств для предотвращения распространения COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания", - написал Шмыгаль.

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Напомним, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.