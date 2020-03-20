Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии: говорили о Маркиве и эвакуации украинцев

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте. Глава государства выразил соболезнования в связи с ужасными масштабами пандемии коронавируса в Италии, которая унесла жизни более трех тысяч итальянских граждан, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, Зеленский и Конте согласились с важностью координации усилий по борьбе с распространением пандемии и преодоления негативных социально-экономических последствий, вызванных вспышкой коронавируса.

Отдельно была отмечена важность бесперебойного транспортного обеспечения торговли между странами, в частности поставки продовольствия, медицинских препаратов и оборудования. Стороны договорились объединить усилия для разблокирования товаротранспортного сообщение между Италией и Украиной из-за ограничений, введенных рядом транзитных стран, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Глава государства выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

"Отдельно обсудили вопросы возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта", - говорится в сообщении.

Президент также поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии украинца Виталия Маркива, передал ему привет и пожелал оставаться здоровым, добавили в Офисе.

"Дополнительно, учитывая значительный опыт Италии в борьбе с коронавирусом, Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, внедряются в Италии для противодействия болезни", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили меры по продлению политического диалога на высшем уровне и реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента Украины в Итальянской Республики 7 февраля 2020 года, резюмировали в Офисе.

Как сообщал УНН, 20 марта Министерство иностранных дел подтвердило смерть второй украинки от коронавируса в Италии. Речь о о женщине 1958 года, которая умерла в больнице города Романо ди Ломбардия.