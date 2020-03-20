Укрзализныця назначила спецрейс на 21 марта для возвращения украинцев, белорусов и граждан Балтии

КИЕВ. 20 марта. УНН. Укрзализныця назначила на 21 марта специальный рейс Киев-Минск-Рига-Вильнюс и обратно для возвращения домой граждан Украины, Беларуси, Литвы и Латвии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

"Важно для граждан Украины, которые сейчас находятся в Литве и Латвии! Укрзализныця назначила на 21 марта рейс поезда № 31/32 Киев-Минск-Рига-Вильнюс и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поездом из Киева (отправление 21 марта в 12:55) могут попасть на родину граждане Беларуси, Литвы и Латвии.

"Обратное движение поезда - для граждан Украины - запланировано на 22 марта. В 19:40 поезд отправляется из Риги и сделает остановки в Шауляе (в 21:58) и в Вильнюсе (в 00:30 23 марта). Поезд прибудет в Киев в 16:42 23 марта", - отмечается в сообщении.

Напомним, во Львовской области, на границе с Польшей, сотрудники Госпогранслужбы с представителями санитарно-карантинного подразделения проводят проверку в эвакуационных поездах. Ими уже вернулось более 1150 украинцев, на фоне введенных в Европе ограничений из-за ситуации с коронавирусом.