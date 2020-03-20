В правительстве собирают экономический совет для решения стратегических вопросов на период карантина - Шмыгаль

КИЕВ. 20 марта. УНН. В правительстве собирают экономический совет для решения стратегических вопросов экономики на период карантина. Об этом сказал премьер-министр Украины Сергей Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Сегодня мы открываем экономический совет ... и мы будем планировать следующие экономические шаги", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что этот Совет будет консультироваться по экономическим вопросам с ведущими экономистами страны.

Премьер отметил, что в режиме чрезвычайных ситуаций в течение двух месяцев страна столкнется со сложностями.

Напомним, Кабмин планирует создать координационный центр с бизнесом для противодействия экономическому кризису.