Новости: Политика
Пятница, 20 марта 2020, 21:41 • Марианна Присяжнюк • 9690
В правительстве собирают экономический совет для решения стратегических вопросов на период карантина - Шмыгаль
КИЕВ. 20 марта. УНН. В правительстве собирают экономический совет для решения стратегических вопросов экономики на период карантина. Об этом сказал премьер-министр Украины Сергей Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.
"Сегодня мы открываем экономический совет ... и мы будем планировать следующие экономические шаги", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что этот Совет будет консультироваться по экономическим вопросам с ведущими экономистами страны.
Премьер отметил, что в режиме чрезвычайных ситуаций в течение двух месяцев страна столкнется со сложностями.
Напомним, Кабмин планирует создать координационный центр с бизнесом для противодействия экономическому кризису.
Источник: УНН