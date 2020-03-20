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Шмыгаль объяснил, зачем в Украине ввели такие жесткие карантинные мероприятия

Шмыгаль объяснил, зачем в Украине ввели такие жесткие карантинные мероприятия

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 20 марта. УНН. Жесткие ограничительные меры помогут сохранить больше жизней от коронавирусной эпидемии. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Чем более жесткие меры, тем больше жизней мы можем сохранить от коронвируса", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что задачей карантина является сокращение контактов между людьми.

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По его словам, также пока правительство сотрудничает с правительством КНР по поставкам медикаментов.

"Все возможные ресурсы сегодня задействованы", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Зеленского просят восстановить работу метро в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Денис Шмыгаль
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