Коронавирус подтвердили у еще одного депутата Верховной Рады и его сына - Шахов

КИЕВ. 21 марта. УНН. Народный депутат Верховной Рады Сергей Шахов, инфицированный коронавирусом, заявил, что у еще одного депутата Сергея Вельможного и его сына подтвердили коронавирус. Об этом Шахов заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Новоалександровскую привезли. Подтвердился вирус", - сказал он.

Народный депутат Александр Дубинский в своем Телеграм-канале добавил, что 16 марта Вельможный был на согласительном совете ВР со всеми главами фракций.

Согласно карточки регистрации в ВР, он также был на внеочередном заседании 17 марта.

Сергей Вельможный был избран по 112 округу (Луганская область). Он является членом комитета по правовой политике.

Напомним, нардеп Шахов сообщил, что коронавирусом инфицировалась его жена.

Как сообщалось в УНН, второй случай инфицирования коронавирусом зафиксировали у женщины, которая является членом семьи первой больного в Киевской области - нардепа ВР Сергея Шахова.

Напомним, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он вчера ожидал документы с подтверждением от государственной лаборатории.