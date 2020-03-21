Регистрация | Вход |
USD: 27,80 0,0000  EUR: 30,09 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 марта 2020 23:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12000
Версия для печати

Коронавирус подтвердили у еще одного депутата Верховной Рады и его сына - Шахов

Коронавирус подтвердили у еще одного депутата Верховной Рады и его сына - Шахов

Сергей Вельможный

КИЕВ. 21 марта. УНН. Народный депутат Верховной Рады Сергей Шахов, инфицированный коронавирусом, заявил, что у еще одного депутата Сергея Вельможного и его сына подтвердили коронавирус. Об этом Шахов заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Новоалександровскую привезли. Подтвердился вирус", - сказал он.

Народный депутат Александр Дубинский в своем Телеграм-канале добавил, что 16 марта Вельможный был на согласительном совете ВР со всеми главами фракций.

Согласно карточки регистрации в ВР, он также был на внеочередном заседании 17 марта.

Сергей Вельможный был избран по 112 округу (Луганская область). Он является членом комитета по правовой политике.

Напомним, нардеп Шахов сообщил, что коронавирусом инфицировалась его жена.

Как сообщалось в УНН, второй случай инфицирования коронавирусом зафиксировали у женщины, которая является членом семьи первой больного в Киевской области - нардепа ВР Сергея Шахова.

Напомним, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он вчера ожидал документы с подтверждением от государственной лаборатории.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Коронавирус, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.