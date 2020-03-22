Нардеп Вельможный, у которого подозревали коронавирус, сообщил об отрицательном результате теста
Сергей Вельможный
КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Сергей Вельможный сообщил, что тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Сергея Вельможного в Facebook.
Он подтвердил, что 21 марта с симптомами, похожими на вирус COVID-19, был госпитализирован вместе с сыном.
"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно", написал депутат.
Сейчас он с сыном находится в инфекционном отделении Александровской больницы, где проходят дальнейшие обследования.
Напомним, народный депутат Сергей Шахов, инфицированный коронавирусом, заявил, что у еще одного депутата Сергея Вельможного и его сына подтвердили коронавирус.