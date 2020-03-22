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Черкасская область получила 14 млн грн на борьбу с коронавирусом

Черкасская область получила 14 млн грн на борьбу с коронавирусом

КИЕВ. 22 марта. УНН. Черкасская область получила первую помощь на решение насущных проблем региона в сумме 14 миллионов гривен, сообщают в обладминистрации, передает УНН.

"Мировая вспышка коронавирусной инфекции не обошла Украину. Это беспрецедентная ситуация, которая требует от всех нас устойчивости и единства в борьбе. Есть угроза не только жизни и здоровью людей.

Осознаем, что мировая пандемия - это удар по экономике страны. Областной и местные бюджеты не в состоянии справиться со всеми потребностями в сфере здравоохранения.

Поэтому сегодня, в сложное для Украины время, обращаемся к бизнесу. Мы сейчас в ситуации, где нет места политике и личным амбициям. Есть только один общий стратегический интерес - здоровье всех граждан.

Наша задача - принять сейчас все возможные превентивных меры, чтобы не допустить распространение инфекции Украины", - подчеркнул глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

Он призвал бизнес проявить свою активную гражданскую позицию, социальную ответственность и присоединиться к борьбе с глобальной угрозой.

"Надеемся, что предоставленная области помощь - это только начало консолидации усилий власти и бизнеса. За каждую потраченную гривну мы отчитается публично. А община Черкасской спасибо за каждую спасенную жизнь", - подчеркнул глава области.

Напомним, помощь области в размере 14 млн грн предоставил Юрий Косюк, владелец крупнейшего в Украине производителя курятины "Наша Ряба".

Также Юрий Косюк оказал помощь Винницкой области.

Источник: УНН
Теги: Черкассы и Черкасская область, помощь, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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