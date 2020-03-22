Зеленский провел селекторное совещание по противодействию коронавирусу

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по вопросам состояния внедрения мероприятий, направленных на противодействие и распространение коронавируса на территории страны. Об этом в Facebook написал глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

"Только что состоялось селекторное совещание под руководством Президента Украины Владимира Зеленского и при участии Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросам состояния внедрения мероприятий, направленных на противодействие и распространение коронавируса на территории страны", - написал Козицкий.

По его словам, Зеленский заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, если того потребует эпидемиологическая ситуация. Кроме того, Глава государства подчеркнул, что каждая область получит помощь из Китая в равном количестве.

В свою очередь Шмыгаль сообщил о сотрудничестве Украины с международными партнерами с целью привлечения дополнительных технических средств, средств индивидуальной защиты медицинских работников.

"Премьер подчеркнул важность недопущения коррупции и злоупотреблений при закупке оборудования и средств защиты, привлечение средств с целью функционирования объектов критической инфраструктуры", - написал Козицкий.

По его словам, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил недопустимость экспорта средств индивидуальной защиты. Также в рамках мероприятия рассмотрели и вопрос соблюдения в регионах карантина.

Также Козицкий добавил, что Львовская область готова к любым вызовам.

Напомним, в Украине утвердили перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозиться без НДС.