Зеленский призвал губернаторов объединиться ради недопущения распространения COVID-19

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал региональных менеджеров объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине. Об этом он заявил во время совещания с главами областных государственных администраций и городскими главами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передает УНН.

"Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоления паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин - это не шутки, и зачем он нужен, а также объдинитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единении - наша победа", - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что для координации усилий и наиболее эффективного сотрудничества ради здоровья украинцев такие селекторные совещания с регионами будут проводиться два раза в неделю. Он призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.

Владимир Зеленский также напомнил, что уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по вопросам состояния внедрения мероприятий, направленных на противодействие и распространение коронавируса на территории страны.