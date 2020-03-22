В правительстве планируют создать Стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 22 марта. УНН. По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в ближайшее время планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями в Украине. Об этом он сказал во время участия в совещании с главами областных государственных администраций и городскими главами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передает УНН.

"Мы, правительство, работаем 24/7. Ежедневно у нас происходят встречи, такие как с представителями G7, китайского правительства, МВФ и др. Наши международные и европейские партнеры поддерживают нас. В некоторых ситуациях мы реагируем на вызовы быстрее, чем другие", - сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также рассказал, что проводится мониторинг заболеваемости и потребностей государственных учреждений на основе информации из местных больниц. Он поможет справедливо распределять ресурсы, грамотно прогнозировать и делать заказ в будущем. Глава правительства также призвал не допустить коррупционных действий и злоупотреблений при закупке средств, необходимых для противодействия распространению коронавируса, и отметил, что планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с этой инфекцией и ее последствиями в Украине.

Кроме этого Денис Шмыгаль заметил, что самые большие бюджеты в регионах для борьбы с угрозой COVID-19 там, где объединили поступления из областного и местного бюджетов, а также привлекли большой бизнес. Он призвал глав ОГА и городов привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал региональных менеджеров объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.