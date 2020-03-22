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Аваков призвал руководителей ОГА решить вопрос продовольственных рынков

Аваков призвал руководителей ОГА решить вопрос продовольственных рынков

Арсен Аваков

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украину из-за рубежа уже вернулось 19 тысяч людей, и полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию. Об этом завил министр внутренних дел Арсен Аваков во время участия в совещании с главами областных государственных администраций и городскими главами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передает УНН.

"Накануне из-за рубежа вернулось 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их наблюдения", - отметил Аваков.

Также министр внутренних дел призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.

Он рассказал, что правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции, в частности теми, кто вернулся из-за границы.

Напомним, в Минздраве разработали проект приказа о принудительной госпитализации и проект рекомендаций по вскрытия тела человека с COVID-19.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Украина, Коронавирус

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
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