Аваков призвал руководителей ОГА решить вопрос продовольственных рынков

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украину из-за рубежа уже вернулось 19 тысяч людей, и полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию. Об этом завил министр внутренних дел Арсен Аваков во время участия в совещании с главами областных государственных администраций и городскими главами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передает УНН.

"Накануне из-за рубежа вернулось 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их наблюдения", - отметил Аваков.

Также министр внутренних дел призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.

Он рассказал, что правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции, в частности теми, кто вернулся из-за границы.

Напомним, в Минздраве разработали проект приказа о принудительной госпитализации и проект рекомендаций по вскрытия тела человека с COVID-19.