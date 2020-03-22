На участках разведения соблюдается режим тишины - штаб ООС

КИЕВ. 22 марта. УНН. Ситуация на участках разведения сил и средств в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается стабильной, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, на участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается.

Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участке разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.