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Нардепа Вельможный с сыном повторно сдали тест на коронавирус

КИЕВ. 22 марта. УНН. Нардеп из депутатской группы "Доверие" Сергей Вельможный, которого вместе с сыном госпитализировали с подозрением на коронавирус, повторно сдали тест. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сейчас нахожусь в инфекционном отделении Александровской больницы. Сегодня мы с сыном прошли обследование и сдали тест на коронавирус, ждем результатов. Высокая температура все еще держится. Отдельная благодарность врачам, которые прибыли вчера на мой вызов - они сработали профессионально, согласно инструкции. Берегите себя и близких ", - написал нардеп.

Ранее гародний депутат Сергей Вельможный сообщил, что первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Напомним, народный депутат Сергей Шахов, инфицированный коронавирусом, заявил, что у еще одного депутата Сергея Вельможного и его сына подтвердили коронавирус.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, депутаты
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