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Коронавирус выявлен у еще одного депутата – Гончаренко

Коронавирус выявлен у еще одного депутата – Гончаренко

Александр Лукашев

КИЕВ. 23 марта. УНН. Коронавирус выявлен у ещё одного народного депутата - Александра Лукашева из фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

"Коронавирус выявлен у ещё одного нардепа - Александра Лукашева из ОПЗЖ", говорится в сообщении.

Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Напомним, первым среди депутатов на коронавирус заболел Сергей Шахов.

Нардеп Вельможный с сыном, у которых есть подозрение на COVID-19, повторно сдали тест на коронавирус.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Коронавирус, нардепы
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