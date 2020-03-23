Коронавирус выявлен у еще одного депутата – Гончаренко

КИЕВ. 23 марта. УНН. Коронавирус выявлен у ещё одного народного депутата - Александра Лукашева из фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

"Коронавирус выявлен у ещё одного нардепа - Александра Лукашева из ОПЗЖ", говорится в сообщении.

Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Напомним, первым среди депутатов на коронавирус заболел Сергей Шахов.

Нардеп Вельможный с сыном, у которых есть подозрение на COVID-19, повторно сдали тест на коронавирус.