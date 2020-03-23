ООС: боевики ни разу не обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 23 марта. УНН. С начала суток боевики ни разу не открыли огонь по украинским позициям. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 23 марта, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска огонь на линии боевого столкновения не открывали", - отметил он.

Напомним, 22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.