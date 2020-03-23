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Понедельник, 23 марта 2020, 13:04 • Валерия Гуржий • 4695
ООС: боевики ни разу не обстреляли украинские позиции
КИЕВ. 23 марта. УНН. С начала суток боевики ни разу не открыли огонь по украинским позициям. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, 23 марта, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска огонь на линии боевого столкновения не открывали", - отметил он.
Напомним, 22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: УНН