Нардепа от "Слуги народа" проверяют на COVID-19

КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко находится в Александровской больнице в столице с подозрением на коронавирус. Нардеп сделал два теста, один из которых показал положительный результат, на данный момент ожидается результат третьего теста. О своем состоянии здоровья он написал в Facebook, передает УНН.

"Я действительно в Александровской больнице, сдал 2 теста, один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет", - написал Горбенко.

По словам нардепа, у него в среду на прошлой неделе поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче. В субботу нардеп приехал в больницу и настоял на рентгене, обнаружили левостороннее воспаление легких.

"С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом из ОПЗЖ, о котором тоже пишут СМИ, тоже. За рубежом последние месяцы не был. Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", - написал Горбенко.

Напомним, коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата - Александра Лукашева из фракции "Оппозиционная платформа "За життя".