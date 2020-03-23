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Украина и Иран обсудили необходимость расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Украина и Иран обсудили необходимость расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

КИЕВ. 23 марта. УНН. Заместитель министра иностранных дел Егор Божок встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради и обсудили вопрос о необходимости расшифровки "черных ящиков" сбитого украинской самолета рейса PS-752 и дальнейшем сотрудничестве в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением расследования по делу сбивания украинского самолета рейса PS-752, в частности, подтверждена необходимость осуществления безотлагательной расшифровки "черных ящиков", а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Так, стороны также обсудили отдельные вопросы сотрудничества в условиях пандемии COVID-19, в частности, была достигнута договоренность проработать совместные мероприятия с целью возвращения домой украинских и иранских граждан, которые сейчас находятся на территории обоих государств.

Как ранее сообщалось в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. В частности, они обсудили выдачу Ираном "черных ящиков".

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой. Процесс переговоров о выдаче "черных ящиков" продолжается уже несколько месяцев.

Источник: УНН
Теги: самолет, МАУ, Иран, переговоры
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