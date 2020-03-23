Украина призывает РФ проверить на коронавирус удерживаемого крымскотатарского активиста

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины обеспокоено угрозой здоровью незаконно удерживаемого Россией гражданина Украины Сервера Мустафаева и настаивает на немедленном проведении его медицинского обследования в специализированном медицинском учреждении, в том числе с целью исключения возможности его заражения короновирусной инфекцией COVID-19 и обеспечении квалифицированной врачебной помощью в условиях места несвободы. Об этом говорится в комментарий МИД, обнародованном пресс-службой ведомства, передает УНН.

“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с необеспечением российской стороной необходимого Медичи обследования и лечения незаконно удерживаемом на территории РФ гражданину Украины серверу Мустафаеву”, — отметили в МИД.

Сообщается, что в последние дни у Сервера держится высокая температура, наблюдается сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле, а, учитывая пандемию коронавирусной инфекции нового типа COVID-19, это тревожные симптомы, которые игнорируются российской стороной.

Мустафаев, крымскотатарский активист и общественный деятель, уже почти два года незаконно удерживается Россией по политическим мотивам по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности, отметили в МИД, а Российская Федерация сознательно пренебрегает тяжелым состоянием здоровья незаконно гражданина Украины и пытается его скрыть.

“Настаиваем на немедленном проведении медицинского обследования гражданина Украины С.Мустафаева в специализированном медицинском учреждении в соответствии с международными стандартами, в том числе с целью исключения возможности его заражения короновирусной инфекцией COVID-19 и обеспечении квалифицированной врачебной помощью в условиях места несвободы. Обеспокоенные тем, что влияние пандемии COVID-19 на медицинскую безопасность в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях может иметь системный характер, что поставит под серьезную угрозу здоровье и жизнь незаконно удерживаемых граждан Украины”, — отмечают дипломаты.

В МИД подчеркнули, что вызов в виде пандемии нового вируса — это “хорошая возможность для РФ вспомнить об общечеловеческих ценностях и нормах международного права”.

“Призываем международное сообщество усилить политическое, экономическое и санкционное давление на РФ с целью прекращения грубых нарушений Россией прав человека и освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины”, — говорится в комментарии дипломатов.

Напомним, ранее уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову оказать медицинскую помощь Серверу Мустафаеву и Эрнесу Аметову.