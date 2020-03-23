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Украина призывает РФ проверить на коронавирус удерживаемого крымскотатарского активиста

Украина призывает РФ проверить на коронавирус удерживаемого крымскотатарского активиста

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины обеспокоено угрозой здоровью незаконно удерживаемого Россией гражданина Украины Сервера Мустафаева и настаивает на немедленном проведении его медицинского обследования в специализированном медицинском учреждении, в том числе с целью исключения возможности его заражения короновирусной инфекцией COVID-19 и обеспечении квалифицированной врачебной помощью в условиях места несвободы. Об этом говорится в комментарий МИД, обнародованном пресс-службой ведомства, передает УНН.

“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с необеспечением российской стороной необходимого Медичи обследования и лечения незаконно удерживаемом на территории РФ гражданину Украины серверу Мустафаеву”, — отметили в МИД.

Сообщается, что в последние дни у Сервера держится высокая температура, наблюдается сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле, а, учитывая пандемию коронавирусной инфекции нового типа COVID-19, это тревожные симптомы, которые игнорируются российской стороной.

Мустафаев, крымскотатарский активист и общественный деятель, уже почти два года незаконно удерживается Россией по политическим мотивам по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности, отметили в МИД, а Российская Федерация сознательно пренебрегает тяжелым состоянием здоровья незаконно гражданина Украины и пытается его скрыть.

“Настаиваем на немедленном проведении медицинского обследования гражданина Украины С.Мустафаева в специализированном медицинском учреждении в соответствии с международными стандартами, в том числе с целью исключения возможности его заражения короновирусной инфекцией COVID-19 и обеспечении квалифицированной врачебной помощью в условиях места несвободы. Обеспокоенные тем, что влияние пандемии COVID-19 на медицинскую безопасность в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях может иметь системный характер, что поставит под серьезную угрозу здоровье и жизнь незаконно удерживаемых граждан Украины”, — отмечают дипломаты.

В МИД подчеркнули, что вызов в виде пандемии нового вируса — это “хорошая возможность для РФ вспомнить об общечеловеческих ценностях и нормах международного права”.

“Призываем международное сообщество усилить политическое, экономическое и санкционное давление на РФ с целью прекращения грубых нарушений Россией прав человека и освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины”, — говорится в комментарии дипломатов.

Напомним, ранее уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову оказать медицинскую помощь Серверу Мустафаеву и Эрнесу Аметову.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, Коронавирус
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