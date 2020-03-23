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В Нидерландах завершилось последнее слушание по делу MH17: что решили

В Нидерландах завершилось последнее слушание по делу MH17: что решили

КИЕВ. 23 марта. УНН. Заседание суда по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году сегодня завершилось в Нидерландах. Суд принял ряд важных решений по запросам сторон, озвученных на предыдущих слушаниях, передает корреспондент УНН.

Так, ранее сторона обвинения подала различные запросы относительно дальнейшего расследования на слушаниях 9 и 10 марта. Защита заявила, что на сегодняшний день не смогла ответить на эти представления, поскольку не имела достаточно времени для подготовки.

Суд согласился с доводами, поэтому отложил решение по запросам обвинения до тех пор, пока защита не сможет ответить. Решение по этим запросам, связанным с расследованием, будет принято в ходе блока слушаний, которые начинаются 8 июня. На этом этапе защиты также будет предоставлена возможность обращаться с запросами в суд.

Также сегодня суд попросил обвинение предоставить дополнительную информацию о его запросах о проведении проверки реконструкции обломков рейса MH17. Суд заявил, что ему пока не ясно, зачем нужна такая проверка.

Суд также постановил, что адвокату родственников жертв катастрофы должен быть предоставлен доступ к документам по делу. Адвокат не должен распространять эти документы вне команды, но может обсуждать их содержание с родственниками.

В конце заседания суд попросил, чтобы защита проинформировала суд и прокуратуру заблаговременно до слушания 8 июня 2020, намерен ли она выдвинуть предварительные возражения или подать запросы по расследованию. На этом блоке слушаний можно было бы обсудить возможный поэтапный подход к рассмотрению дела по существу.

Как сообщал УНН, рассмотрение дела продолжится 8 июня 2020 года.

Источник: УНН
Теги: MH17, Нидерланды, Международный суд ООН
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