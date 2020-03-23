У Зеленского рассказали, как распределят доставленные из Китая тесты на коронавирус
КИЕВ. 23 марта. УНН. Тесты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции, прибывшие ночью из Китая, будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.
Так, отмечается, что Украина обеспечена ПЦР-тестами по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств.
Ночью в Украину из Китая прибыла первая партия медицинского груза. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.
"Первые 250 000 экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 000 отправят в критически важные подразделения и организации - прежде всего в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции. Остальное будет передано в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий. Если экспресс-тест выявил у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР", - сообщают в ОП.
Отмечается, что ПЦР-тест является одним из самых точных методов диагностики, поскольку дает возможность определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале.
"Первая часть партии ПЦР-тестов уже к концу понедельника будет доставлена в лаборатории всех областей Украины, согласно анализу их насущных проблем. Этими тестами украинские лаборатории обеспечены более чем на 10 дней", - сообщили в пресс-службе.
Также сообщается, что в Украину прибыли первые 80 000 респираторов и 10000 комбинезонов защиты, которые уже направлены для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины.
Кроме того, в Китае было закуплено и доставлено в Украину аппараты искусственной вентиляции легких. Они будут переданы в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании.
Также в первой партии медгруза прибыло 500 000 трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, работников Госпогранслужбы и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением.
Как сообщал УНН, утром в понедельник, 23 марта, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.