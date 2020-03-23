К концу весны в Украине ввели мораторий на налоговые проверки

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине за 18 марта по 31 мая 2020 году введен мораторий на налоговые проверки в связи с карантином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Telegram Новой налоговой.

“С 18 марта 2020 по 31 мая 2020 года вводится мораторий на проведение документальных и фактических проверок, кроме проверок по вопросам достоверности начисления сумм бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость”, — говорится в сообщении.

Если проверки были завершены 17 марта, за день до карантина, по результатам таких проверок контролирующим органом обеспечивается оформления актов (справок) проверок и направления (вручения) налогоплательщикам налоговых уведомлений-решений с соблюдением порядка и сроков.

“Введение моратория на проведение проверок не лишает налогоплательщика права подавать возражения по актам проверок, завершенных до введения моратория, и оспаривать принятые по их результатам налоговые уведомления-решения”, — говорится в сообщении.

Кроме того, налогоплательщикам целесообразно рассмотреть возможность предоставления дополнительных доказательств и информации по почте или в электронном виде.

Напомним, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовит второй пакет законопроектов для экономической поддержки предпринимателей в условиях карантина, в частности, предусматривается кардинальное уменьшение арендной платы.