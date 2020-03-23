Столар просит помощи в перевозке врачей из Киевской области и запустил ещё 2 маршрута

КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава Киевской организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ, народный депутат Украины Вадим Столар заявил о расширении количества автобусов для перевозки врачей опорных больниц Киева. Об этом он написал у себя на Facebook, также попросив о помощи для транспортировки медицинских работников “на передовую”, передает УНН.

“Мы продолжаем расширять количество автобусов для перевозки врачей опорных больниц столицы в условиях ограничения работы общественного транспорта. Сегодня добавилось ещё 2 маршрута, и мы начали доставлять врачей Киевской городской клинической детской больницы № 1 и Киевской городской клинической детской больницы № 2. Логистика для Александровской больницы обеспечивается по 3 маршрутам, и всего на сегодня задействовано уже 5 автобусов”, — рассказал парламентарий.

По его словам, организация подвоза критично важна для 30% медперсонала указанных медучреждений, которые ездят в Киев из области и без волонтерской поддержки никак не смогут добраться до больниц.

“Продолжаем вести переговоры с перевозчиками. Вы можете предложить любую помощь для транспортировки медицинских работников „на передовую“ по контактам:+38(044)222-67-06, +38(044)222-67-08”, — резюмировал Вадим Столар.

Подробнее о предоставлении помощи медицинским учреждениям вы можете узнать на страницах в Facebook:

https://www.facebook.com/stolar.vadim

https://www.facebook.com/stolarzazhyttya

И Instagram-странице https://instagram.com/stolarzazhittya?igshid=b5g3ocecx49m