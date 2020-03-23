Кабмин запретил экспорт этилового спирта из Украины

КИЕВ. 23 марта. УНН. Кабмин запретил до 1 июня экспорт этилового спирта из Украины. Об этом написал в Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль куда и кому отгружается спирт", - написал Шмыгаль.

Напомним, Министерство здравоохранения провело встречи с крупнейшими производителями антисептических средств и заверили, что дефицит средств идивидуальным защиты в больницах в ближайшее время будет ликвидирован.