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Правительство обязало работающие заведения в Украине установить отметки социальной дистанции

Правительство обязало работающие заведения в Украине установить отметки социальной дистанции

КИЕВ. 23 марта. УНН. Кабмин обязал все учреждения, работающие в Украине на момент карантина, установить отметки социальной дистанции. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

“Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции. Такое решение принял Правительство на внеочередном заседании”, — написал Шмыгаль.

Отмечается, что владельцам и руководству учреждений вместе с Нацполицией нужно обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м.

Напомним, в Минздраве напомнили, что стоит держать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и обращаться к врачу при первых признаках COVID-19.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Коронавирус
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