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Зеленский: Украина на этой неделе ожидает еще одну доcтавку тест-систем из Китая

Зеленский: Украина на этой неделе ожидает еще одну доcтавку тест-систем из Китая

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается работа, чтобы на этой неделе в Украину прибыли дополнительные тест-системы для обнаружения коронавируса и другие медицинские средства. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

"Сегодня ночью в "Борисполе" приземлился наш самолет из Китая. Он доставил в Украину тест-системы полимеразной цепной реакции, а также экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще много необходимого", - сказал Зеленский.

По его словам, этот груз будет распределен по всем регионам нашей страны, он поступит в больницы, лаборатории, аптеки, к полицейским, пограничникам и нашим военным.

"Идет активная и непрерывная работа для того, чтобы уже на этой неделе из Китая, Южной Кореи и других стран к нам прибыли дополнительные тест-системы ПЦР, респираторы, маски, аппараты шутчнои вентеляции легких", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНН ранее, тесты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по обнаружению коронавирусной инфекции, которые прибыли ночью из Китая, будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Президент, тест-системы, Владимир Зеленский, Сохраняйте спокойствие!

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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