Правительство договорилось о сотрудничестве украинских и китайских врачей в борьбе с COVID-19

КИЕВ. 23 марта. УНН. Кабмин договорился о сотрудничестве украинских и китайских врачей в борьбе с коронавирусом. Об этом в своем видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

"Правительство договорилось о сотрудничестве украинских и китайских врачей. Наши медики получат от коллег из Уханя успешный опыт борьбы с коронавирусом", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас все органы государственной власти работают фактически круглосуточно для решения вопросов, связанных с эпидемией коронавируса.

"Наш девиз последние недели - выспемся после коронавируса. Мы находимся в постоянном контакте и действительно взаимодействуем с местными властями, знаем потребности каждой области", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН ранее, тесты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по обнаружению коронавирусной инфекции, которые прибыли ночью из Китая, будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника.