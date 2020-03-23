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В Украине не рассматривают вопрос освобождения заключенных из-за пандемии

В Украине не рассматривают вопрос освобождения заключенных из-за пандемии

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Минюсте не рассматривают возможность освобождения заключенных из-за пандемии коронавирса. Об этом заявила заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Речь об освобождении заключенных из-за пандемии пока не идет", - отметила Высоцкая.

Как ранее сообщал УНН, власти Ирана отпустила около 70 тысяч заключенных из-за вспышки коронавируса в стране.

Кроме того, власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из-за опасений распространения коронавируса в переполненных тюрьмах.

Источник: УНН
Теги: Украина, заключенные, тюрьма, Минюст, Коронавирус
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