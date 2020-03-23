В оккупированном Крыму возбудили уголовное дело против Рефата Чубаров

КИЕВ. 23 марта. УНН. Следственный комитет России открыл уголовное производство против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Его подозревают в организации массовых беспорядков в 2014 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении председателя общественного объединения "Меджлис крымскотатарского народа" Рефата Чубарова, которому инкриминируется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч.1 ст. 212 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете Российской Федерации заявляют, что "получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков" возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Так, по версии российского следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров, поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады и лично руководить сторонниками "Меджлиса".

Напомним, ВР переносит слушание по Крыму.