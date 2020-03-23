Президент пообещал привлечь к ответственности тех, кто пытается заработать на коронавирусе

КИЕВ. 23 марта. УНН. Тем, кто пытается заработать на эпидемии коронавируса в Украине, повышает цены и пытается продавать медсредства за границу, дадут юридическую оценку. Об этом в своем видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

"Кто-то готов помогать, отдавая последнее, а кто-то готов зарабатывать на человеческой беде - повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу. Все эти действия получат не только моральную оценку общества, а и юридическую оценку соответствующих правоохранительных орагнов", - сказал Зеленский.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева оштрафовал жительницу столицы на 17 тыс. гривен за нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина, введенного на фоне ситуации с коронавирусом.