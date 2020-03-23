КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра осуществит "виртуальный визит" в Германию для переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом. Об этом он заявил на онлайн-брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Вчера я разговаривал с министром иностранных дел Германии, мы говорили о поставках или закупках тестов в зависимости от ситуации. Завтра у меня с ним состоится дипломатическая новелла - я осуществлю виртуальный визит в Федеративную Республику Германия и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры", - сказал министр.

Коронавирус меняет представление не только о безопасности, но и дипломатии, отметил он.

Напомним, Кулеба назвал "недоразумением" слова министра обороны о "недостижимости" стандартов НАТО.