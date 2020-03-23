Денисова отреагировала на открытие Россией дела против главы Меджлиса Чубарова

КИЕВ. 23 марта. УНН. Открытие уголовного дела против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова - является незаконным, так как открыто так называемым "Следственными комитетом РФ по Республике Крым и Севастополю". Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Денисова отметила, что открытие оккупационными властями Крыма уголовного дела против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров за якобы организацию массовых беспорядков - это классический пример того, как легко россияне пренебрегают любыми нормами международного права.

"Уголовное дело против Рефат Чубаров - является незаконным, так как открыто так называемым "Следственными комитетом РФ по Республике Крым и г. Севастополю", то есть органом которого де-юре для всего цивилизованного мира вообще не существует, а решение суда по его представлению в дальнейшем не будет никакой юридической силы", - написала Денисова.

Денисова отмечает, что Автономная Республика Крым - это суверенная украинская территория.

"Только украинские правоохранительные органы могут здесь осуществлять досудебное расследование и только решение украинских судов имеют законную силу и являются обязательными к исполнению на этой территории", - отметила она.

По ее словам, появление такого "уголовного дела" - это еще и одна из разновидностей репрессий против коренного народа Крыма, в этом случае против одного из лидеров этого народа.

"Российская Федерация продолжает свою агрессивную политику - последовательно ограничивая доступ на эту территорию тех, кто, используя все имеющиеся механизмы, борется против временной оккупации своей родной земли", - написала Денисова.

Также Денисова призвала представителей международного сообщества и дипломатический корпус применить все возможные механизмы с целью недопущения незаконного преследования гражданина Украины Рефата Чубаров страной-агрессором РФ.

Напомним, следственный комитет России открыл уголовное производство против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров.