Регистрация | Вход |
USD: 27,80 0,0000  EUR: 30,09 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 марта 2020 20:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3210
Версия для печати

Денисова отреагировала на открытие Россией дела против главы Меджлиса Чубарова

Денисова отреагировала на открытие Россией дела против главы Меджлиса Чубарова

КИЕВ. 23 марта. УНН. Открытие уголовного дела против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова - является незаконным, так как открыто так называемым "Следственными комитетом РФ по Республике Крым и Севастополю". Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Денисова отметила, что открытие оккупационными властями Крыма уголовного дела против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров за якобы организацию массовых беспорядков - это классический пример того, как легко россияне пренебрегают любыми нормами международного права.

"Уголовное дело против Рефат Чубаров - является незаконным, так как открыто так называемым "Следственными комитетом РФ по Республике Крым и г. Севастополю", то есть органом которого де-юре для всего цивилизованного мира вообще не существует, а решение суда по его представлению в дальнейшем не будет никакой юридической силы", - написала Денисова.

Денисова отмечает, что Автономная Республика Крым - это суверенная украинская территория.

"Только украинские правоохранительные органы могут здесь осуществлять досудебное расследование и только решение украинских судов имеют законную силу и являются обязательными к исполнению на этой территории", - отметила она.

По ее словам, появление такого "уголовного дела" - это еще и одна из разновидностей репрессий против коренного народа Крыма, в этом случае против одного из лидеров этого народа.

"Российская Федерация продолжает свою агрессивную политику - последовательно ограничивая доступ на эту территорию тех, кто, используя все имеющиеся механизмы, борется против временной оккупации своей родной земли", - написала Денисова.

Также Денисова призвала представителей международного сообщества и дипломатический корпус применить все возможные механизмы с целью недопущения незаконного преследования гражданина Украины Рефата Чубаров страной-агрессором РФ.

Напомним, следственный комитет России открыл уголовное производство против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров.

Источник: УНН
Теги: Россия, Меджлис, Рефат Чубаров, уголовное производство, Людмила Денисова

В тексте упоминаются

Чубаров Рефат
Чубаров Рефат
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.