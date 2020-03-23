Кабмин запретит отключать свет за неуплату на период карантина

КИЕВ. 23 марта. УНН. На внеочередном заседании правительства Кабинет министров поручил разработать механизм о запрете отключения электроэнергии за неуплату на период карантина из-за коронавируса. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Раздал сегодня на внеочередном заседании ряд поручений: подготовить проекты решений, которые помогут упростить доступ к получению пенсий. Разработать механизм о запрете отключения электроэнергии и начисления пени за задолженность для частных потребителей. Ввести ограничения пребывания не более 2-х человек в комнатах отелей и хостелов на время карантина. Исключения - только для семей", - написал Премьер.

Также он поручил Министерству здравоохранения создать реестр студентов-медиков и медиков-резервистов, находящихся в отставке.

"Мы должны понимать возможности нашей медицинской системы для того, чтобы оперативно реагировать и прогнозировать имеющиеся ресурсы для борьбы с распространением болезни", - написал Шмыгаль.

Напомним, что Кабинет министров Украины разрешил дистанционные продажи лекарств и медицинских товаров на время карантина.