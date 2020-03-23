Регистрация | Вход |
USD: 27,80 0,0000  EUR: 30,09 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 марта 2020 21:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9645
Версия для печати

Кабмин запретит отключать свет за неуплату на период карантина

Кабмин запретит отключать свет за неуплату на период карантина

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 23 марта. УНН. На внеочередном заседании правительства Кабинет министров поручил разработать механизм о запрете отключения электроэнергии за неуплату на период карантина из-за коронавируса. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Раздал сегодня на внеочередном заседании ряд поручений: подготовить проекты решений, которые помогут упростить доступ к получению пенсий. Разработать механизм о запрете отключения электроэнергии и начисления пени за задолженность для частных потребителей. Ввести ограничения пребывания не более 2-х человек в комнатах отелей и хостелов на время карантина. Исключения - только для семей", - написал Премьер.

Также он поручил Министерству здравоохранения создать реестр студентов-медиков и медиков-резервистов, находящихся в отставке.

"Мы должны понимать возможности нашей медицинской системы для того, чтобы оперативно реагировать и прогнозировать имеющиеся ресурсы для борьбы с распространением болезни", - написал Шмыгаль.

Напомним, что Кабинет министров Украины разрешил дистанционные продажи лекарств и медицинских товаров на время карантина.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Премьер-министр, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.