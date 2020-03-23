Кулеба поддержит введение чрезвычайного положения в Украине, если будет насущная необходимость

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддержит введение чрезвычайный положения в Украине, если увидит, что это единственное мероприятие, которое позволит стабилизировать ситуацию. Об этом министр сказал на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Если будет в этом насущная необходимость здесь и сейчас, то я безусловно это поддержу, потому что вижу ситуацию, которая разворачивается. Но в целом мой подход таков: нужно бороться с коронавирусом с минимальным давлением на экономику, права и свободы граждан. Это очень важно, потому что в борьбе главное не пересечь никаких красных линий, которые потом очень трудно назад откачивать. Но если я увижу, что чрезвычайное положение - это единственное мероприятие, которое позволит стабилизировать ситуацию, то я буду это поддерживать", - сказал министр.

По его словам, сейчас правительство пытается принимать решения, такие как объявление чрезвычайной ситуации в некоторых областях для сдерживания ситуации с распространением инфекции.

Напомним, правительство на внеочередном заседании в понедельник приняло решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.