Кулеба прокомментировал возможное снятие санкций с России на фоне пандемии

КИЕВ. 23 марта. УНН. Санкции против РФ не были введены в связи с вирусами - они были введены из-за российской агрессии против Украины. Соответственно, только прогресс в прекращении российской агрессии против Украини может быть основанием для ослабления санкций. Об этом на брифинге в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Я вижу как Российская Федерация вбрасывает в публичное пространство эту историю, надо снять санкции поскольку: а) происходит гуманитарный кризис; б) разворачивается мировой экономический кризис и соответственно, нужно снимать экономические ограничения для того, чтобы помогать странам преодолевать эти кризисы. Я также владею информацией непубличной и вижу, как по разным каналам РФ начинает работать для того чтобы доносить эти сигналы и склонять к ослаблению санкций", - заявил Кулеба.

По его словам, так делает не только России - так сейчас, в частности, делает Иран, который тоже призывает к снятию санкций на фоне эпидемии коронавируса.

"Наша позиция очень простая: санкции не были введены в связи с вирусами - они были введены из-за российскую агрессии против Украины. Соответственно, только прогресс в прекращении российской агрессии против Украини может быть основанием для ослабления санкций", - добавил министр.

Напомним, ранее в МИД отреагировали на предложение чиновника РФ "отменить санкции из-за коронавируса".