Премьер-министр: сегодня нет нужды внедрять режим ЧП в Украине из-за коронавируса

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня нет нужды внедрять в Украине режим чрезвычайного положения. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“На данный момент нет нужды вводить чрезвычайное положение в Украине ... развитие этого коронавируса в Украине является умеренным, в отличие от других стран”, — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что внедрение чрезвычайной ситуации в отдельных регионах Украины, где зафиксированы случаи коронавируса — достаточная мера, чтобы эффективно управлять ситуацией, там, где в этом есть необходимость.

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“На этой неделе не выглядит так, будто есть такая потребность выводить чрезвычайное положение”, — подытожил глава правительства.

Ранее глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал нардепов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения. Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддержит введение чрезвычайного положения в Украине, если будет необходимость.