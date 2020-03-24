Киев может потерять миллиард гривен из-за борьбы с коронавирусом - мэр

КИЕВ. 24 марта. УНН. Потери бюджета Киева от карантина в связи с пандемией коронавируса могут составить миллиард гривен. Об этом сказал мер Киева Виталий Кличко в эфире ток-шоу “Свобода слова” передает УНН.

“Мы готовимся. Делаем все необходимые расчеты, чтобы пройти этот период с минимальными потерями. Предварительные расчеты показывают, что потери для столицы достигнут одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации, — отметил Кличко. — Мы также зависимы в этой ситуации от мировой экономики. Она имеет большое влияние и на столицу, и Украина в целом. У нас есть три варианта развития событий. Надеюсь, что самое плачевное не сбудется. Этот кризис уже ударил по бюджету Киева”, — сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что сейчас в Киеве сформировано два штаба. Один разрабатывает и воплощает стратегию борьбы с вирусом Covid-19. Второй штаб изучает возможности, как минимизировать потери для бюджета города и предприятий, работающих в столице.

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Также мэр напомнил, что предложил правительству решение, которое поможет уменьшить стоимость коммунальных услуг для населения.

“Мы обратились к правительству относительно отмены НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг. Это уменьшит финансовую нагрузку на украинцев”, — отметил Кличко.

Напомним, Кличко пригрозил киевлянам штрафами за посещение детских площадок.