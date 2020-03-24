В Верховной Раде рассмотрят новый проект бюджета из-за коронавируса

КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада рассмотрит новый проект бюджет на внеочередном заседании. Об этом сказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“Верховная Рада будет собираться на внеочередном заседании и рассматривать бюджет”, — сказала Кузнецов.

Она добавила, что в новом законопроекте о бюджете с учетом ситуации с пандемией коронавируса будет создан стабилизационный фонд, из которого будут покрываться неотложные расходы.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины заявил, что Кабмин планирует создать Стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом, а Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса.