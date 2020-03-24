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Экстренная телеконференция лидеров G20 состоится 26 марта

Экстренная телеконференция лидеров G20 состоится 26 марта

КИЕВ. 24 марта. УНН. Экстренный саммит лидеров G20 касательно ситуации с распространением коронавиурса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве, передает УНН.

Конкретное время конференции согласовывается. Ожидается, что по японскому времени она пройдет вечером (днем по времени Киева).

18 марта Саудовское агентство печати (САП) сообщило, что Эр-Рияд планирует созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит “двадцатки” запланирован в королевстве на ноябрь.

Ранее УНН сообщал, что из-за коронавируса Трамп проведет видеоконференцию с лидерами стран G7.

Источник: УНН
Теги: Япония, Саудовская Аравия, Коронавирус
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