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ВР передает 25 автомобилей столичным больницам для реагирования на COVID-19

ВР передает 25 автомобилей столичным больницам для реагирования на COVID-19

КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада Украины передает 25 автомобилей медицинским учреждениям Киева, которые определены госпитальной базой для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"Верховная Рада Украины передает медикам Киева еще 25 автомобилей медицинским учреждениям Киева, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019", - говорится в сообщении.

По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, врачам эти машины нужны больше, чем ВРУ.

Также больницам передают топливо - более 40 тысяч литров.

Автомибили будет передано медицинским учреждениям, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019 в Киеве:

  • КНП "Александровская клиническая больница города Киева"
  • КНП "Киевская городская клиническая больница № 4"
  • КНП "Киевская городская клиническая больница № 9"
  • КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница"
  • КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1"
  • КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 2"
  • "Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины".

Напомним, тренера футбольных команд и все руководство УАФ приняли решение часть своих заработных плат направить на поддержку борьбы с коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: ВР, Киев, автомобили, больницы
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