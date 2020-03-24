ВР передает 25 автомобилей столичным больницам для реагирования на COVID-19

КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада Украины передает 25 автомобилей медицинским учреждениям Киева, которые определены госпитальной базой для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"Верховная Рада Украины передает медикам Киева еще 25 автомобилей медицинским учреждениям Киева, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019", - говорится в сообщении.

По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, врачам эти машины нужны больше, чем ВРУ.

Также больницам передают топливо - более 40 тысяч литров.

Автомибили будет передано медицинским учреждениям, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019 в Киеве:

КНП "Александровская клиническая больница города Киева"

КНП "Киевская городская клиническая больница № 4"

КНП "Киевская городская клиническая больница № 9"

КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница"

КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1"

КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 2"

"Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины".

Напомним, тренера футбольных команд и все руководство УАФ приняли решение часть своих заработных плат направить на поддержку борьбы с коронавирусом.