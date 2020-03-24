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Минздрав отныне будет отчитываться о случаях коронавируса утром

Минздрав отныне будет отчитываться о случаях коронавируса утром

КИЕВ. 24 марта. УНН. Окончательные и достоверные данные о подтвержденных случаях COVID-19 теперь публикуются каждое утро в 10:00 на единых официальных источниках - Минздрав Украины и Центр общественного здоровья Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Окончательные и достоверные данные о подтвержденных случаях COVID-19 публикуются каждое утро в 10:00 на единых официальных источниках - каналах коммуникации Минздрава Украины и Центра общественного здоровья Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что официальные данные о подтвержденных случаях COVID-19 поступают в Центр общественного здоровья Украины ежедневно по завершению исследований всех областных лабораторных центров и вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ. Центр собирает, анализирует и верифицирует полученные данные на наличие каких-либо неточностей.

"Обо всех подтвержденных случаях в Украине отчитывается Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья Украины на официальных интернет-ресурсах. Сообщение о результатах диагностирования с любых других источников, в том числе и от представителей органов местного самоуправления и т.п., могут быть подтверждены только в порядке, описанном выше", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что к моменту поступления официального уведомления такие данные не могут быть верифицированы Минздравом Украины и ЦОЗ.

Напомним, Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус
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