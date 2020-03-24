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США призывает Россию немедленно освободить украинских политзаключенных

США призывает Россию немедленно освободить украинских политзаключенных

КИЕВ. 24 марта. УНН. Российская Федерация должна немедленно освободить всех украинских политических заключенных. Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине в соцсети Twitter, передает УНН.

"Россия все еще арестовывает крымских татар и продлевает сроки заключения тех, кого преследуют по политическим мотивам, при этом не предоставляя заключенным должное базовое медицинское обеспечение в условиях COVID-19. Мы призываем Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных" , - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что обеспокоено угрозой здоровью незаконно удерживаемого Россией гражданина Украины Сервера Мустафаева и настаивает на немедленном проведении его медицинского обследования в специализированном медицинском учреждении, в том числе с целью исключения возможности его заражения короновирусной инфекцией COVID-19 и обеспечении квалифицированной врачебной помощью в условиях места несвободы.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Донбасс, Крым, Украина, оккупация, аннексия, посольство, аннексия Крыма
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