Кличко призвал МВД усилить контроль за соблюдением ограничений в столице

КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны 2 недели находиться дома в самоизоляции, а МВД должно усилить контроль за выполнением таких мероприятий. Об этом сказал мэр Виталий Кличко во вторник во время брифинга, передает УНН.

"В последние дни в столицу спецрейсом из-за рубежа прибывают десятки тысяч украинцев. Подавляющее количество - в аэропорт "Борисполь", меньшая часть - на столичный железнодорожный вокзал. Решение о возвращении украинских граждан принимало МИД Украины. Но с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции столица, к сожалению, остается один на один", - сказал мэр города.

По его словам, все профильные государственные органы должны подключиться к контролю за состоянием здоровья людей, прибывающих к контролю того, в каких санитарно-эпидемиологических нормах принимают пассажиров в аэропорту, а также жестко информировать людей на границе, что все, кто прилетел, должны 2 недели находиться дома в самоизоляции.

"Они должны понимать, какую нести ответственность за нарушение этого обязательства. Потому что сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу. Отдельно я обращаюсь к МВД: усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер, а также предприятиями и учреждениями за выполнение ими мероприятий по организации дистанционного работы своих сотрудников", - добавил Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, тест на COVID-19 в столице прошли уже 1297 человек.