В МВД готовы противостоять повышению уровня преступности в связи с экономическим кризисом

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Министерстве внутренних дел готовы противостоять увеличению уровня преступности в Украине в связи с экономическим кризисом, вызванным COVID-19. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Мы отслеживаем последние две недели ситуацию с уровнем преступности. Могу сказать, что особых всплесков преступности или роста за последние две недели нет. Но очевидно, история показывает, что когда происходит обнищание населения, уменьшение его экономических возможностей, то всегда в таких случаях преступность растет. Но мы к этому готовы и дадим достойный отпор", - сказал Геращенко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, уровень преступности будет зависеть от многих факторов, в частности от продолжительности карантина.

"На сегодняшний момент статистика ровная. Но это зависит от множества факторов: насколько долго продлится карантин, насколько серьезным будет вред экономике, будет ли у нас "happy end" через две недели, или карантин продлится. Все будет зависеть от статистики печальной, прогнозировать я бы не стал это. Никто не знает, чем закончится эпидемия", - добавил Геращенко.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на новые вызовы, правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики.



