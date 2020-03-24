Антимонопольный комитет призвали обратить внимание на рост цен на продукты

КИЕВ. 24 марта. УНН. Антимонопольный комитет должен обратить внимание на проблему роста цен на продукты. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во вторник во время брифинга, передает УНН.

"Мы понимаем, какой ажиотаж на продукты питания происходит в городе и в стране в связи с ограничительными мерами. Люди взволнованы. И идут в супермаркеты запасаться продуктами первой необходимости. А отдельные торговые сети пользуются этим для заработков!" - сказал мэр.

По его словам, городские власти не имеют полномочий регулировать цены.

"Я обращаюсь в комитет обратить внимание на эту проблему и вмешаться в ситуацию. А владельцев торговых сетей призываю: не поднимайте цены необоснованно! Есть бизнес, а есть мародерство! Сегодня сложно всем, и не надо наживаться на людях в такое сложное для страны время!" - добавил Кличко.

Напомним, потери бюджета Киева от карантина в связи с пандемией коронавируса могут составлять миллиард гривен.