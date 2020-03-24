Маас от имени немцев поблагодарил Украину за возвращение домой граждан ФРГ

КИЕВ. 24 марта. УНН. Германия благодарна Украине за возвращение домой немецких граждан и будет заниматься каждым гражданином Украины, который нуждается в поддержке по возвращении домой. Об этом во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает корреспондент УНН.

"Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить Украину особенно за поддержку по вывозу немецких граждан из Украины. Украинцы помогли нам, и я хочу от имени этих немецких граждан поблагодарить. Меня попросили это сделать, я благодарю, особенно всем тем в Украине, кто сделал это возможным, и вам господин Дмитрий (Кулеба - ред.) за этот знак солидарности с людьми, которые в такие тяжелые времена хотели вернуться домой", - сказал Маас.

По его словам, сегодня на фоне ситуации с коронавирусом, кроме необходимых национальных мер нужно больше международного сотрудничества в этом деле, поскольку коронавирус - это глобальный вызов.

"Мы сейчас просто не можем обойтись без кооперации для того, чтобы решать проблемы людей, и Германия и Украина показали свою кооперацию, когда речь идет о гражданах. Я хочу вас заверить, что мы также будем заниматься каждым гражданином Украины, который нуждается в поддержке по возвращению домой", - добавил министр.

Напомним, немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.