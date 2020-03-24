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Борьба с COVID-19: Кабмин договорился с КНР о телемостах между украинскими и китайскими врачами

Борьба с COVID-19: Кабмин договорился с КНР о телемостах между украинскими и китайскими врачами

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня состоялся телемост украинских специалистов с ведущими китайскими врачами, которые в дальнейшем будут делиться опытом с нашим государством. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Только что в посольстве Китая вместе с послом Китайской Народной республики Фан Сяньжуном открыли телемост с ведущими китайскими врачами. В городах Китая уровень заболеваемости идет на спад, поэтому их опыт неоценим", - написал премьер.

По его словам, коронавирус стал вызовом №1 для всего мира, поэтому сейчас объединение усилий наиболее важное для победы.

"Мы еще в начале борьбы с пандемией, и хотели бы получить советы и навыки, которые получили наши китайские партнеры. Это первая встреча в подобном формате. Хочу поблагодарить КНР и лично посла Фан Сяньжуна. За быструю реакцию и организацию этого телемоста. Ведь их опыт будет нам особенно нужен в ближайшие 2 недели. Договорились, что телемосты между врачами будут проходить на более регулярной основе в рабочем порядке", - отметил Шмыгаль.

Напомним, на этой неделе в Украину должны прибыть дополнительные тест-системы для выявления коронавируса и другие медицинские средства.

Источник: УНН
Теги: Китай, видео, онлайн, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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