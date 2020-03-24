Регистрация | Вход |
USD: 27,80 0,0000  EUR: 30,09 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 марта 2020 16:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4695
Версия для печати

Украинцам обещают дополнительные рейсы для эвакуации из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана

Украинцам обещают дополнительные рейсы для эвакуации из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана

КИЕВ. 24 марта. УНН. Для украинцев, которые возвращаются домой, правительство планирует назначить дополнительные рейсы из Турции (Стамбул, Анталия), Катара (Доха), ОАЭ (Дубай), Казахстана (Алматы). Об этом говорится в сообщении пресс-службы КМУ, передает УНН.

В правительстве обращают внимание на то, что "очень высокая вероятность введения еще более жестких карантинных режимов в других странах", и призывают не медлить и приобрести билеты уже сегодня через сайты авиакомпаний.

Отмечается, что перевозка будет осуществляться компаниями МАУ и Sky Up Airlines.

Кроме того, в КМУ напомнили, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19 всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней.

Напомним, накануне в МИД сообщили, что вскоре въезд граждан в Украину будет привязан к прохождению ими теста на заболевание коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, эвакуация, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.