Украинцам обещают дополнительные рейсы для эвакуации из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана

КИЕВ. 24 марта. УНН. Для украинцев, которые возвращаются домой, правительство планирует назначить дополнительные рейсы из Турции (Стамбул, Анталия), Катара (Доха), ОАЭ (Дубай), Казахстана (Алматы). Об этом говорится в сообщении пресс-службы КМУ, передает УНН.

В правительстве обращают внимание на то, что "очень высокая вероятность введения еще более жестких карантинных режимов в других странах", и призывают не медлить и приобрести билеты уже сегодня через сайты авиакомпаний.

Отмечается, что перевозка будет осуществляться компаниями МАУ и Sky Up Airlines.

Кроме того, в КМУ напомнили, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19 всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней.

Напомним, накануне в МИД сообщили, что вскоре въезд граждан в Украину будет привязан к прохождению ими теста на заболевание коронавирусом.