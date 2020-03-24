Чаплыга: некоторые иерархи ПЦУ своим поведением создают впечатление, что Епифаний ничего не решает
Епифаний
КИЕВ. 24 марта. УНН. Главная причина того, что среди иерархов Православной церкви Украины нет единства по поводу соблюдения карантина — это внутренние интриги. Так правозащитник Михаил Чаплыга у себя в Facebook прокомментировал слова спикера Синода ПЦУ, архиепископа Евстратия (Зори) о том, что призыв Вселенского патриарха Варфоломея остановить службы на время карантина “для ПЦУ ничего не означает”, передает УНН.
“Это касается епархий Константинопольского патриархата. И для ПЦУ это ничего не означает”, — такую позицию Евстратия опубликовали украинские СМИ.
Михаил Чаплыга обратил внимание, что епископы ПЦУ продемонстрировали противоположную точку зрения по поводу карантина.
“Меж тем, в ПЦУ полный раздрай. Епифаний призывает следовать карантину! Но его авторитет ничего не значит. Митрополит Волынский и Луцкий Михаил призывает активно ходить в храм и не поддаваться панике, которую распространяют СМИ. Спикер Синода ПЦУ Евстратий (Зоря) тоже говорит, что карантин для них ничего не означает”, — привел правозащитник три разные позиции иерархов ПЦУ по карантину.
Как поясняет Чаплыга, митрополит Волынский и Луцкий Михаил неслучайно оппонирует Епифанию. Он напоминает, что именно Михаил претендовал стать предстоятелем ПЦУ вместо Епифания, но его принудили снять свою кандидатуру.
“Видимо, Епифаний мало что контролирует у себя в ПЦУ, а митрополит Волынский и Луцкий Михаил продолжает свою конкуренцию с Епифанием за руководство в ПЦУ — не секрет, что он на главной позиции видел именно себя”, — пояснил он.
Даже во время эпидемии в ПЦУ нет единства по такому важному для прихожан вопросу...“, — пришел к выводу правозащитник.
Чаплыга отмечает, как оппоненты ПЦУ прямо говорят, что Епифанию & Co наплевать на здоровье прихожан.
“Ребята, ваши интриги в стиле „кто кого подсидит“ — ваше внутреннее дело. Но из-за такого разнобоя складывается впечатление, что епископам ПЦУ, как бы это помягче, все равно, что там будет с верующими. И я уже не говорю о том, как злые языки громко кричат, что ПЦУ наплевать на здоровье своих прихожан...”, — возмущается он.
“И у меня опять вопрос: контролирует ли ПЦУ Епифаний, на что-то он влияет? Или уже ни на что не влияет?”, — задается вопросом правозащитник Михаил Чаплыга.