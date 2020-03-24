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Прокуратура расследует незаконное преследование Россией главы Меджлиса Чубарова

Прокуратура расследует незаконное преследование Россией главы Меджлиса Чубарова

Рефат Чубаров

КИЕВ. 24 марта. УНН. Прокуратура начала уголовное производство из-за незаконного преследования Россией главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.

"По данному факту прокуратурой АР Крым внесено сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государство-оккупант через подконтрольные "правоохранительные органы" на полуострове продолжает реализовывать политику преследования проукраинских участников митинга, состоявшегося 26 февраля 2014 года под зданием ВР АР Крым.

"РФ вновь пытается ретроспективно применить свое уголовное законодательство на оккупированной территории Украины за, якобы, организацию массовых беспорядков у парламента АР Крым 26 февраля 2014 года, на этот раз главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым", - говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Крыму возбудили уголовное дело против Рефата Чубарова.

Источник: УНН
Теги: Россия, прокуратура, Крым, Рефат Чубаров

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Чубаров Рефат
Чубаров Рефат
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